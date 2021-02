Carsten Jancker wechselt im Sommer zu DSV Leoben

Mit dem „Corona-Abbruch-Meistertitel“ in der letzten Saison hat der FC Marchfeld Donauauen den bisher größten Erfolg in der Vereinsgeschichte gefeiert. Heuer stand zu Beginn der Saison allerdings ein großer Kaderumbruch am Programm. Der Start in die 3. Liga war deshalb auch nicht gerade besonders, doch Trainer Carsten Jancker und sein Team konnten sich stabilisieren und liegen nach acht Runden auf dem siebenten Tabellenplatz. Gestern kam dann der Paukenschlag für die Führungsetage der Mannsdorfer. Jancker wird ab Sommer nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen und zum Traditionsklub DSV Leoben wechseln. Die Steirer haben einiges vor - immerhin will man in ein paar Jahren wieder an die alten Bundesligazeiten anschließen.



“Kann die Arbeit gar nicht bewerten“

Nach dem überraschenden Abgang von Jancker ist jetzt Neo-Sportdirektor Ernst Baumeister wieder gefragt. In der Winter-Transferzeit war für Baumeister nicht viel zu tun - jetzt ist man eben auf Trainersuche: „Ich hätte mir gerne ein Bild von der Arbeit von Carsten Jancker gemacht. Leider ist es dazu nicht gekommen. Wir trainieren ja noch immer nicht. Aber wir werden auch nichts überstürzen und uns jetzt einmal den Markt sondieren. Bis zum Sommer werden wir für unser Projekt schon einen guten und hoffentlich auch erfolgreichen Trainer an Bord haben.“