„Mit Pool holt man sich Stück Urlaub nach Hause“

Solarduschen und Sandfilteranlagen stellt Steinbach in China her, die Wasserpflege-Produkte dafür in Schwertberg, wo im 33 Meter hohen Lager Platz für 32.000 Paletten ist. In der Produktion wird auf einen einheitlichen Auftritt Wert gelegt: Maschinen und Roboter wurden alle in einem Petrol-Ton lackiert. Auch die Behälter und Deckel für die Schwimmbadchemie stellen die Mühlviertler selbst her. „Die Produktion läuft das ganze Jahr durch“, sagt Geschäftsführer Horst Lauß, der mittlerweile Chef von 300 Mitarbeitern ist.