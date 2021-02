Masken in Schulen bleiben weiterhin ein Reizthema

In der ersten Schulwoche wurden in OÖ insgesamt 163.379 Schüler getestet, nur 38 waren positiv - siehe auch Seiten 18/19. Lediglich 1,4 Prozent der Eltern lehnten den Nasenbohrer-Test bei ihren Kindern ab -in Volksschulen sind das rund 1150, in Unterstufen rund 371 Kinder.