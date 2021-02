Wirbel um um Zusatztafel für Waffen-SS-Denkmal

Der kurze Text beschränke sich auf die Ereignisse am 4. Mai 1945, dem Todestag der 13 Bestatteten, heißt es in Mernyis und Eiters Offenen Brief an den Bürgermeister, wie sie in einer Presseaussendung am Mittwoch berichteten. Die 13 Waffen-SSler hätten kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs die vorrückende US-Armee aufzuhalten versucht und sind dabei gefallen.