Ashley Judd: Dramatische Rettung aus dem Dschungel

Ashley bedankte sich bei allen Menschen, die ihr geholfen haben, einschließlich eines Mannes, den sie „Papa Jean“ nannte, der ihre gebrochenen Knochen fixierte, damit sie sicher transportiert werden konnte. „Papa Jean: Es dauerte fünf Stunden, aber schließlich fand er mich, jämmerlich und wild auf dem Boden, und begutachtete in aller Ruhe mein gebrochenes Bein. Er sagte mir, was er zu tun hatte. Ich biss in einen Stock“, so Judd.