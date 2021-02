Vier Coronafälle! Vier Spiele von Pöltl verschoben

Die kommenden vier Spiele der San Antonio Spurs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind verschoben worden. Das gab die Liga am Dienstag bekannt. Betroffen sind die Matches gegen die Detroit Pistons (Dienstag), Cleveland Cavaliers (Mittwoch), New York Knicks (Samstag) und Indiana Pacers (Dienstag). Bei den Spurs wurden vier Spieler positiv getestet - ob auch der Österreicher Jakob Pöltl unter den Infizierten ist, wurde nicht bekanntgegeben.