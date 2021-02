Vorräte halten ist wieder modern geworden

„Es wird allen mehr abverlangt, aber wir jammern nicht, denn wir sind nicht von Existenzängsten geplagt wie es in anderen Branchen der Fall ist“, sagt Klaus Hraby, der gemeinsam mit Bernhard Stöhr die Fäden bei efko in der Hand hält. Der von Hinzenbach aus agierende Delikatessen- und Frischfrucht-Spezialist, der Gemüse und Obst verarbeitet und veredelt, steht seit Beginn der Corona-Situation unter Hochspannung. Die Abnehmer in der Gastronomie fielen praktisch weg, dafür zog die Nachfrage im Lebensmittelhandel an.