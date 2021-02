Temporäre Rad-Bahn in Wien in Planung

Um den Wegfall der Bahn im heuer abzureißenden Dusika-Stadion zu kompensieren, will der Österreichische Radsport-Verband (ÖRV) eine Übergangslösung in Form einer temporären mobilen Anlage in einer bereits verfügbaren Halle realisieren. Diesbezüglich laufen bereits konkrete und durchaus vielversprechende Gespräche, wie der ÖRV am Montag angab.