Polizei kontrolliert im Süden

Die gute Nachricht vorweg: Im österreichweiten Vergleich steht das Bundesland in Sachen Corona verhältnismäßig gut da. Allerdings gibt es regional starke Unterschiede. So weist etwa der Bezirk Jennersdorf laut offiziellen Stellen die zweithöchste Inzidenz in ganz Österreich auf. In der Bezirkshauptstadt fanden zuletzt auch mehrere Demonstrationen von Corona-Leugnern statt, die möglicherweise mit ein Grund für die rasche Verbreitung des gefährlichen Virus sein könnten. Die zuständige Amtsärztin, die selbst an einem dieser Aufmärsche teilnahm, wurde mittlerweile – wie berichtet – entlassen. Vor dem Hintergrund der neuen, noch viel ansteckenderen, Mutationen sieht sich die Bezirkshauptmannschaft jetzt daher gezwungen, die Notbremse zu ziehen. Um die Ausbreitung der Infektion noch wirkungsvoller einzudämmen, sollen Gemeinden und Exekutive mithelfen. So werden die Bürgermeister des Bezirks eindringlich ersucht, größere Zusammenkünfte von Menschen genau zu beobachten und darauf zu achten, dass der Mindestabstand beziehungsweise das Tragen einer FFP2-Schutzmaske strengstens eingehalten wird. Außerdem seien derartige Veranstaltungen gegebenenfalls auch an die Polizei zu melden.