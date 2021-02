Regionen in Italien fordern weitere Öffnung

Den Regionen in Italien gehen die Öffnungsschritte der Regierung in Rom nicht weit genug. Nachdem die Menschen die wieder geöffneten Bars und Restaurants in der Vorwoche regelrecht gestürmt hatten, fordern sie auch die Öffnung von Kinos, Theatern und Sportzentren. Gesundheitsminister Robert Speranza stieg hinsichtlich der Virus-Mutationen jedoch auf die Bremse und will die eingeschränkte Reisefreiheit bis zum 5. März verlängern.