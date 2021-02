Ohne Corona-Impfung kein Restaurantbesuch

Mehr als 90.000 Corona-Tote

Am Donnerstag überschritt Italien außerdem die Schwelle von mehr als 90.000 Corona-Todesopfern. In den vergangenen 24 Stunden starben 421 weitere Menschen an oder mit Covid-19. Am Tag zuvor waren 476 Todesfälle registriert worden. Die Gesundheitsbehörden meldeten in den vergangenen 24 Stunden 13.659 Neuinfektionen. Das seien deutlich mehr als am Mittwoch mit 13.189 Ansteckungsfällen.