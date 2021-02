Neulengbachs Frauen setzen weiter auf Talente

Ambitioniert sind Neulengbachs Frauen in die Vorbereitung gestartet. Obmann Thomas Wirnsberger gab im fan.at-Fußballtalk die Marschroute für das Frühjahr in der Planet Pure Bundesliga vor. Eine Rangverbesserung soll her und vielleicht sogar die Qualifikation zur Champions League. Getestet wurde auch - gegen die SKN St. Pölten Frauen. Das Studiogespräch und das Testspiel gibt es im Video.