Tauernautobahn nach Mure wieder freigegeben

In den kommenden Wochen wird die ASFINAG in diesem Bereich noch zahlreiche Arbeiten vornehmen. Im ersten Schritt geht es darum, den Hang zu sichern und auch mit Spritzbeton zu stabilisieren. Zusätzlich wird an der Ableitung der Drainage-Wässer gearbeitet. Der gesamte Bereich wird zudem einem permanenten Monitoring unterzogen, um jede weitere Bewegung sofort registrieren zu können.