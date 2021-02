Klopp darf nicht zur Beerdigung seiner Mutter

„Sie hat mir alles bedeutet“

„Sie hat mir alles bedeutet. Sie war eine richtige Mama im besten Sinne des Wortes“, sagt Klopp im „Schwarzwälder Boten“, der seine Mutter zuletzt an ihrem 80. Geburtstag in Deutschland besucht hat. „Dass ich bei der Beerdigung nicht dabei sein kann, ist den fürchterlichen Zeiten geschuldet“, so der Star-Trainer der Reds. Aber: „Sobald es die Umstände zulassen, werden wir eine wundervolle, ihr entsprechende Gedenkfeier abhalten.“