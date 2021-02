Super-Pöltl fliegt zu Double-Double! Spurs siegen

„Wir hatten vor allem im ersten Viertel Probleme in der Transition-Defense und haben auch sonst zu viele einfache Körbe zugelassen. Danach haben wir aber großteils sehr gut verteidigt und sind nach Steals auch immer wieder selbst zu einfachen Punkten gekommen“, analysierte Pöltl, der zum insgesamt elften Mal in seiner NBA-Karriere doppelt zweistellig angeschrieben hatte. „Im Schlussviertel haben wir offensiv kurz den Faden verloren und Steph Curry (unten im Bild) war schwer zu stoppen. Wir haben aber an der Freiwurflinie die Nerven behalten und Dejounte (Murray, Anm.) hat einen ganz schweren Dreier getroffen. Alles in allem ein super Sieg, gegen das kleine Line-up der Warriors ist es nicht leicht.“