Gebäude stürzen wegen Schneelast ein

Der Dauerregen der vergangenen Tage hat die Last auf vielen Dächern in Oberkärnten und Osttirol in den roten Bereich gebracht! 503 Kilogramm müssen aktuell die Dachstühle in Kötschach-Mauthen pro Quadratmeter aushalten. Experten geben aber eine leichte Entwarnung, denn schwerer kann die Schneelast nicht werden.