Lage „beginnt nicht zu kippen, sie ist gekippt!“

Es ist momentan der Aufreger in der österreichischen Politik: Laut einer aktuellen Umfrage des IFDD (Institut für Demoskopie und Datenanalyse) hat die Bundesregierung erstmals seit Amtseintritt keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung, besonders Die Grünen hat es wohl extrem erwischt, sie haben im Vergleich am meisten Stimmen verloren. Und auch die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen wird in Österreich immer geringer und der Unmut macht sich immer breiter. Über die Ergebnisse der aktuellsten Umfrage spricht Moderator Gerhard Koller mit Meinungsforscher Christoph Haselmayer im krone.tv-Talk. Zu sehen jetzt im Video oben.