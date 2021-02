Test-Bilanz in Wien: 32 Schulkinder Corona-positiv

Erste Bilanz zum Schulstart nach den Semesterferien in Wien: Hinsichtlich Testwillen, um am Unterricht teilnehmen zu können, gab es nach Angaben des Bildungsministeriums gegenüber der „Krone“ eine gute Note - lediglich ein Prozent der Schüler wollte sich am Montag nicht testen lassen. Dass Testen nicht überbewertet wird, zeigte sich auch daran, dass sich 32 Kinder in der Bundeshauptstadt als Corona-positiv herausstellten.