Im Stodertal läuten wieder die Alarmglocken

Tür und Tor für Spekulationen hat eine Einladung von Agrarlandesrat Max Hiegelsberger geöffnet. Er bittet am 17. Februar in die Hösshalle. „Zum Erfahrungsaustausch über das Corona-Jahr 2020“, sagt Hiegelsberger. „Dazu ist die gesamte Breite an Stakeholdern eingeladen!“