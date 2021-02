Traurige Marke erreicht: Mehr als 8000 Corona-Tote

Der Trend der Corona-Fallzahlen geht - wenn auch immer noch sehr zaghaft - in die richtige Richtung: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 1317 Neuinfektionen verzeichnet worden. Zudem ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Spital behandelt werden müssen, rückläufig. Seit dem Vortag starben jedoch 18 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Damit wird einen Tag vor dem Ende des dritten harten Lockdowns eine weitere traurige Höchstmarke überschritten: So zählt Österreich nun insgesamt mehr als 8000 Corona-Tote.