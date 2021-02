Wer wird Star der Ski-WM? Die möglichen Abräumer

Sonst decken sich die Namen der großen Favoriten mit jenen der dominierenden Figuren im Weltcup. Petra Vlhova (SVK), Michelle Gisin (SUI) und Mikaela Shiffrin (USA) können in jeder Disziplin, in der sie antreten, auf das Podium fahren. Bei den Damen könnten die Schweizerinnen reichlich absahnen, denn Lara Gut-Behrami ist die Topfavoritin im Super-G. Die Tessinerin verfolgt in ihrer Teilzeit-Wahlheimat Italien das Ziel, ihre erste WM-Goldene zu gewinnen. Und Wendy Holdener war bei Großereignissen immer stark, was drei WM-Goldene und ihr Olympiasieg in der Kombination 2018 bezeugen.