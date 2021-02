NFL will kommende Saison wieder in London spielen

„Wir planen mit internationalen Spielen 2021. Wir bleiben in engem Kontakt mit unseren Partnern im Vereinigten Königreich und Mexiko“, sagte NFL-Boss Roger Goodell (siehe Video oben) am Donnerstag in Tampa. „Wir hoffen, dass wir zurück kommen können und planen damit, und wir werden diese Entscheidung treffen, wenn wir glauben, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist.“