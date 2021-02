Thomas Dreßen: Topfit, aber doch nur Vorläufer

„Es geht einfach darum: Wenn ich in dieser Saison noch mehr als ein Rennen fahre, verliere ich den Verletzten-Status“, erklärt Dreßen in der „Bild“-Zeitung. Das heißt: Er würde hinterherfahren und in der nächsten Saison höhere Startnummern bekommen. Deshalb nutzt er die Abfahrt zum Training und konzentriert sich auf die WM in Cortina d‘Ampezzo.