Riskant! Präsident Schröcksnadel „schwänzt“ die WM

Warum das?

Ich habe noch keine Covid-Impfung, da ist mir das Risiko einfach zu hoch. So wie üblich als Teil der Mannschaft im WM-Quartier leben – das spielt es diesmal nicht. Vielleicht komme ich aber als Tages-Besucher zur WM. Bei den Speed-Bewerben oder den Slaloms. Man muss erst schauen, ob das überhaupt machbar ist. Mit dem Auto ist man in rund drei Stunden von Innsbruck aus in Cortina. So gesehen wär’s kein Problem.