Gregor Schlierenzauer droht die WM zu verpassen

Da ein Weltcup-Doppelpack in Klingenthal, dort gleich vier Kontinental-Springen in Willingen. Rekordadler Gregor Schlierenzauer wird am Wochenende aber auf keinem der Schauplätze über die Schanze gehen. „Gregor ist auf eigenen Wunsch nicht dabei. Er möchte in Ruhe trainieren“, erklärt Nordisch-Chef Mario Stecher. Er droht die WM zu verpassen. Eine Kolumne von Norbert Niederacher.