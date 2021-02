Willem-Alexander und Maxima sagen Lech-Urlaub ab

Nach letztem Lech-Urlaub in Quarantäne

Im Februar 2020 waren der König und die Königin mit ihren Töchtern zum letzten Mal in Lech auf Urlaub - kurz vor der Corona-Krise. Weil es damals aber einige Corona-Fälle in der Gemeinde am Arlberg gab, mussten sich die Royals nach ihrer Rückkehr in die Niederlande in die Quarantäne begeben.