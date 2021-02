Ronaldo ausgewechselt! Sein Gesicht sagt alles

Meister Juventus ist wieder da! Die Turiner bezwangen im Cup-Halbfinale Scudetto-Konkurrent Inter Mailand 2:1 und stehen vor dem Einzug ins Cup-Finale, in der Liga fehlen dem Tabellenvierten allerdings nach Verlustpunkten gerechnet vier Zähler auf Spitzenreiter AC Milan. Am Samstag kommt es zum Duell mit dem Dritten AS Roma, weshalb Pirlo den bald 36-jährigen Cristiano Ronaldo gegen Inter in der 76. Minute auswechselte. Was diesem überhaupt nicht gefiel. Sein Gesichtsausdruck sagt alles.