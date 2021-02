Maßgeschneiderte Behandlung für Patienten

Laut Statistik Austria sinkt seit rund zwei Jahrzehnten die Zahl der Menschen, die in Österreich an Krebs versterben. In den vergangenen Jahren waren das rund 20.000 Personen jährlich, also etwa ein Viertel aller jährlichen Todesfälle im Land. Onkologen weltweit, auch in Österreich, arbeiten daher an der Weiterentwicklung von Strategien, die zu einer besseren Behandlung von Karzinomen und auch zur Heilung führen können. Dabei wird versucht, maßgeschneiderte Behandlungskonzepte zu entwickeln, die auf spezielle und individuelle Merkmale der Tumoren eingehen. Das reicht von der Analyse der spezifischen Mutationen in der Krebszelle über die Nutzung von „Big Data“ in der Auswertung von Ergebnissen der Bildgebung bis hin zur Möglichkeit, chirurgische oder radiotherapeutische Eingriffe exakt auf individuelle anatomische oder physiologische Gegebenheiten abzustimmen oder individuell optimierte Nachsorgekonzepte zu erstellen.