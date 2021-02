Kein Katzenjammer mehr beim SV Hundsheim

Der SV Hundsheim hat in seiner Vereinsgeschichte schon viel erlebt. Ob Regionalliga oder ÖFB-Viertelfinale. Jetzt spielt man allerdings nur mehr in der 2. Klasse Ost - da aber sehr erfolgreich. Das soll sich nach dem Corona-Lockdown auch nicht ändern. Immerhin ist der Aufstieg und somit auch die 1. Klasse Ost das Ziel von Obmann Florian Maywald & Co. Bei uns war der sympathische SVH-Obmann im Fan.at-Fußballtalk zu Gast.