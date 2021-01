Hirschbühl hält WM-Chance mit Top-Lauf am Leben

Nach nur fünf Toren kam am Dienstag für Christian Hirschbühl beim Nightrace in Schladming das Aus. „Das war viel zu kurz“, ärgerte sich der Lauteracher über die Nullnummer. Seine dritte in diesem Winter nach Zagreb und Flachau II. „Die Ausfälle hatten alle unterschiedliche Ursachen“, analysiert der 30-Jährige. „In Zagreb bin ich mir selbst auf den Ski gestiegen, in Flachau war ich gut unterwegs, ehe es mir eine Stange auf den Ski geschlagen hat. Und jetzt das unglückliche Wegrutschen in Schladming.“