Österreich verschärft Einreiseregeln für Pendler

Verordnung wurde nach Kritik aus Kärnten geändert

Ursprünglich hätte die Verordnung bereits am Montag in Kraft treten sollen. Doch es gab Kritik - vor allem aus Kärnten - an der ursprünglichen Verordnung, da diese tägliche Tests für Pendler vorgesehen hatte. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser befürchtete dadurch Chaos an den Grenzen und ortete „akuten Reparaturbedarf“. Gesundheitsminister Rudolf Anschober nahm sich der Sache persönlich an - die Verordnung wurde bearbeitet und tritt später als geplant in Kraft.