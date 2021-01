Registrierungspflicht bei Einreise nach Österreich

Das Reisen nach Österreich wird beschwerlicher. Mit Freitag 0 Uhr tritt eine Einreiseverordnung in Kraft, gemäß der man sich vor der Fahrt online registrieren muss. Das gilt auch für Österreicher. Eine entsprechende Information hat das Außenministerium am Montagnachmittag an Auslandsösterreicher verschickt. Die Quarantäne-Pflicht nach der Einreise bleibt bis auf Weiteres aufrecht. Frühestens nach fünf Tagen kann man sich freitesten.