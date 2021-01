LH-Kritik: Chaos durch tägliche Tests für Pendler

Test oder Quarantäne

Wer keinen gültigen Test vorweisen kann, muss zehn Tage in Quarantäne. Die Verordnung tritt am Montag, 1. Februar, in Kraft. Das Landeshauptmann-Bürp kritisiert auch, dass der Entwurf dem Land Kärnten erst gestern, Donnerstag, übermittelt wurde. Nur aus Slowenien würden laut Kaiser täglich bis zu 25.000 Menschen nach Österreich pendeln, davon rund 10.000 nach Kärnten: „Allein der Hausverstand sagt, dass das nicht nur die betroffenen Pendlerinnen und Pendler vor nahezu unlösbare Herausforderungen stellen würde, sondern aufgrund der praktischen Untauglichkeit einen enormen Schaden für die heimische Wirtschaft bedeuten würde.“