Attacke in Chamonix: „Ausfall ist mir lieber“

Für die Slalom-Fahrer ging’s am Donnerstag aber erst einmal ins verregnete Chamonix – zum Doppel! „Wir reisen mit Selbstvertrauen an. So eine starke Slalom-Mannschaft hatten wir schon lange nicht mehr!“ Feller und Co. werden auch in Frankreich bei den Rennen am Samstag und am Sonntag volle Attacke fahren. Dafür sprach sich der Cheftrainer aus.