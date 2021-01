So sieht es mit dem Piks in Österreichs Heimen aus

Runde eins in Kärnten und Salzburg erledigt

In Kärnten und Salzburg ist in allen Heimen Piks-Runde eins erledigt – bis auf jeweils eine Einrichtung: In denen wird gewartet, nachdem es ebenfalls mehrere Corona-Fälle gegeben hat. Auffälliges meldete auch das Landeskrankenhaus Horn in Niederösterreich: Hier wurden jetzt 17 Ärzte und Pfleger positiv per Antigen-Test getestet – und zwar nach ihrer Impfung in der Vorwoche.