Bundesligist Altach angelt nach Dortmund-Legende

Beim BVB in Dortmund genießt der Innenverteidiger Kultstatus: Zwischen 2008 und 2017 - unterbrochen von einer Leihe zum 1. FC Köln - holte er mit den Schwarzgelben zweimal den deutschen Meistertitel, zweimal den DFB-Pokal und zweimal den Supercup. Zudem stand er mit den Borussen 2013 im Champions League-Finale - das im Londoner Wembley-Stadion 1:2 gegen Bayern München verloren ging. Mit Serbien nahm er 2010 an der WM in Südafrika teil.