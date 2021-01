„So spielt Rapid um den Meistertitel mit“

Vor einem Jahr, am 27. Jänner 2020, hatte Rapid Ercan Kara um 200.000 Euro von Horn geholt. Das wunderte damals viele. Längst ist der 25-Jährige Gold wert. „Weil er nie aufgibt, sehr hart arbeitet, immer mehr will“, schwärmt Trainer Kühbauer von seinem Hünen. Am Mittwoch wurden alle in Hütteldorf wieder bestätigt: Vor der Pause vergab Kara zwei Sitzer, aber das steckte er weg – verwertete dann die „schwierigste Chance“ spektakulär per Rückzieher. Sein 18. Tor in 36 Pflichtspielen für Rapid.