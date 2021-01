Feller-Ausfall? „Es war nicht ganz geschickt“

So trist die Kulisse beim Ski-Nachtslalom in Schladming sich am Dienstag wegen den Lockdown-Maßnahmen zeigte, so viel Drama ereignete sich wieder einmal auf der Piste. Vor allem aus österreichischer Sicht, schieden doch der Halbzeit-Dritte Michael Matt und Manuel Feller sogar nach wenigen Toren als Führender zur Pause im Finale aus. Bei Feller kennt die Fieberkurve wie in der Vergangenheit kein Muster - von Sieg über Mittelfeld bis Ausfall ist beim Tiroler immer alles drin. „Es war nicht ganz geschickt, wie er diese Haarnadel genommen hat“, kritisierte Herren-Rennsportchef Andreas Puelacher. „Er hätte sich ein bissl Luft lassen sollen, aber das sind alles Rennfahrer, die wollen gewinnen. Ich glaube, nächstes Mal passiert ihm das nicht mehr.“