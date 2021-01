Das Versagen der EU bei den Impfstoffen

Gerüchte um Wirkung sind „Schwachsinn“

Erfreulich, denn in der EU zugelassene Impfstoffe sind ja grundsätzlich sicher. So wird es auch bei AstraZeneca sein, wenn der britische Impfstoff zugelassen ist - was in dieser Woche passieren soll. Gerüchte um eine vermeintlich kaum vorhandene Wirksamkeit sind nicht zuletzt laut Impf-Experte Herwig Kollaritsch „Schwachsinn“. Die Zulassungsstudien decken auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zufolge alle Altersgruppen ab: „Der älteste Proband ist 99 Jahre alt.“