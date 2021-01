Impfstoffe: Pfizer liefert mehr, nicht weniger

Bis Ende 2021 könnte Impfstoff für mehr als 60 Prozent der Bevölkerung kommen, erklärte am Montag Pfizer-Österreich-Geschäftsführer Robin Rumler gegenüber der APA. „Ursprünglich wurde eine Produktionskapazität von Pfizer/Biontech weltweit von 1,3 Milliarden Dosen vorgesehen. Das erhöht sich jetzt auf etwa zwei Milliarden Dosen aufgrund der derzeit ablaufenden Anpassungen im Werk in Puurs in Belgien.“ Österreich sollte im ersten Quartal rund 900.000 Dosen bekommen, nun würden 1,1 Millionen ausgeliefert. „Wir könnten in diesem Jahr 11,1 Millionen Dosen unseres Covid-19-Impfstoffes für Österreich bereitstellen“, sagte Rumler - genug für eben 62 Prozent der Einwohner.