Zoff! Nadal mit Verbal-Watsche gegen Djokovic

Seit mehreren Wochen befindet sich der Tennis-Zirkus in Australien und bereitet sich auf die Australian Open vor. Alle Spielerinnen und Spieler mussten die letzten Wochen unter strengen Quarantäne-Bedingungen verbringen, damit sie beim ersten Grand Slam des Jahres antreten dürfen. Große Diskussionen gab es rund um die unterschiedliche Behandlung der Top 3 der Weltrangliste und den Rest des Teilnehmerfeldes. Auch Novak Djokovic nahm, mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit, am Diskurs teil.