WM: Slowenien-Riese kollabiert in der Kabine

Mit neun Spielern gegen Ägypten

Auch andere Spieler litten an Durchfall, beziehungsweise mussten sich öfters übergeben. Manche Spieler sollen vor Schmerzen gebrüllt haben. Fieber wurde auch registriert. Weder Superstar Dean Bombac noch Borut Mackovsek ging es gut und auch den anderen nicht, doch sie traten an. Mit elf Spielern, von denen in Wirklichkeit nur neun auf dem Platz waren. Sie führten auch klar bis kurz nach der Halbzeit. Dann drehte Ägypten das Spiel, unter etwas fragwürdigen Umständen. Am Ende stand es 25:25. Das bedeutete Ägyptens Weiterkommen und Sloweniens Abschied.