30 neue Hightech-Panzer rollen beim Bundesheer an

Nachdem bereits in den vergangenen Jahren 34 der topmodernen Radpanzer ausgeliefert wurden, geht der Modernisierungsprozess des Fuhrparks unvermindert weiter. Jetzt kündigt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner erneut die Beschaffung weiterer 30 Stück dieses Fahrzeugtyps an. Bestellt werden die robusten Fahrzeuge bei General Dynamics in Wien-Simmering.