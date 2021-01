Streif fletscht Zähne: Die schwersten Kitz-Stürze

Die erste von zwei Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel in dieser Weltcup-Saison wurde am Freitag von schweren Stürzen überschattet. Der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle sowie der Schweizer Urs Kryenbühl kamen an verschiedenen Stellen im Schlussabschnitt der Streif schwer zu Sturz. Beide wurden mit dem Hubschrauber von der Strecke transportiert. Cochran-Siegle erwischte die Einfahrt in das steil weghängende Gelände vor dem Zielhang nicht optimal und kam zu Fall. Er riss dabei das Sicherheitsnetz aus der Verankerung und zerstörte es. Cochran-Siegle erlitt eine leichte Halswirbelfraktur.