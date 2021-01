Von Schneeregen bis Sonnenschein alles dabei

Freitagnachmittag verdichten sich auch im Westen die Wolken und gegen Abend muss mit etwas Regen gerechnet werden, wobei die Schneefallgrenze rasch absinkt und in der Nacht auf Samstag der Schneefall deutlich intensiver wird. Auch im Süden muss in der Nacht auf Samstag mit kräftigem Schneefall gerechnet werden. Der Wind weht vor allem im Bergland weiterhin lebhaft bis stürmisch aus Süd, in den Niederungen bleibt es meist schwach windig, in Föhnstrichen und am Alpenostrand kann er vorübergehend aber kräftig auffrischen. Frühtemperaturen liegen bei minus drei bis plus fünf Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne und Föhn zwei bis zwölf Grad.