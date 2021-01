1702 Corona-Neuinfektionen und 51 Todesfälle

Am Donnerstag hat der Krisenstab im 24-Stunden-Vergleich 1702 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet (Stand: 9.30 Uhr). Im Vergleichszeitraum starben 51 Menschen an oder mit einer Covid-Erkrankung. Die Auslastung der Normalstationen in den Spitälern hat sich indes um 77 reduziert, auf den Intensivstationen kamen allerdings 17 neue Patienten hinzu.