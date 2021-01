Kröswang bleibt den Investitionsplänen treu

„Unsicherheit steigt mit jedem Tag“

Der andauernde Lockdown trifft das Unternehmen hart. „Vor allem die Verlängerung macht es für uns und für unsere Kunden schwierig, zu planen, da die Unsicherheit mit jedem Tag steigt“, so der Unternehmer, der trotz massiver Umsatzrückgänge am Investitionsprogramm für heuer festhält: So wird der Ausbau des Standorts in Pfaffenhofen/Deutschland wie geplant realisiert.