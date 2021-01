Leicester besiegt Chelsea und ist Spitzenreiter

Leicester City hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League übernommen. Der Arbeitgeber des nicht für den Kader nominierten Ex-ÖFB-Teamkapitäns Christian Fuchs setzte sich zu Hause gegen Chelsea 2:0 durch, fixierte den dritten Sieg in Folge und zog um einen Punkt an Manchester United vorbei.