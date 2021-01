„Schulen sind wichtiger als Skilifte“

Heiße Diskussionen um „ausgedünnte“ Schulen

Sorgen bereiten derzeit auch die Betreuungszahlen an den Schulen. Die Vorgabe der Regierung ist deutlich: Während des Lockdowns sollen Kinder nur in Schulen und Kindergärten geschickt werden, wenn es nicht anders geht. Praktisch sieht es hier landesweit aber unterschiedlich aus. Da säßen an einigen Schulstandorten bis zu 80 Prozent der Schüler in den Klassen, sagte Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger. Auch in Kindergärten ist nicht viel vom Lockdown zu bemerken, viele Einrichtungen berichten von vollen Häusern. Kimberger fordert nun eine Begrenzung des Betreuungsangebots, damit die Ziele des Lockdowns nicht konterkariert würden.