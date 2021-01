Polizei in Guatemala löste Flüchtlingskarawane auf

Sicherheitskräfte in Guatemala haben einen Flüchtlingstreck mit rund 4000 Migranten aus Honduras gewaltsam auseinandergetrieben. Die Polizei ging am Montag (Ortszeit) nahe der Stadt Vado Hondo rund 50 Kilometer von der Grenze zu Honduras im Südosten des zentralamerikanischen Staats gegen die Geflüchteten vor. Viele Menschen flüchten vor der Armut in Honduras und wollen durch Guatemala weiter in Richtung Vereinigte Staaten.